«Вашингтон» уволил главного тренера
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» объявило об увольнении главного тренера команды Питера Лавиолетта. Об этом сообщается на сайте клуба.
Клуб и 58-летний специалист расстались по обоюдному согласию. Действующий контракт Лавиолетта был рассчитан до 30 июня. В «Вашингтоне» поблагодарили тренера за его работу на протяжении последних трех сезонов.
«Кэпиталс» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ 5 апреля. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.
Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре 2020 года. Два сезона подряд он выводил «Кэпиталс» в плэй-офф Кубка Стэнли, где они оба раза проигрывали в первом раунде. Под руководством тренера «Нэшвилл Предаторс» в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбург Пингвинс».