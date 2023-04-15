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09:27, 15 апреля 2023Спорт

«Вашингтон» уволил главного тренера

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» уволил главного тренера Питера Лавиолетта

Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» объявило об увольнении главного тренера команды Питера Лавиолетта. Об этом сообщается на сайте клуба.

Клуб и 58-летний специалист расстались по обоюдному согласию. Действующий контракт Лавиолетта был рассчитан до 30 июня. В «Вашингтоне» поблагодарили тренера за его работу на протяжении последних трех сезонов.

«Кэпиталс» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ 5 апреля. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре 2020 года. Два сезона подряд он выводил «Кэпиталс» в плэй-офф Кубка Стэнли, где они оба раза проигрывали в первом раунде. Под руководством тренера «Нэшвилл Предаторс» в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбург Пингвинс».

Анастасия Борисова
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