«Вашингтон» уволил главного тренера

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» уволил главного тренера Питера Лавиолетта

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» объявило об увольнении главного тренера команды Питера Лавиолетта. Об этом сообщается на сайте клуба.

Клуб и 58-летний специалист расстались по обоюдному согласию. Действующий контракт Лавиолетта был рассчитан до 30 июня. В «Вашингтоне» поблагодарили тренера за его работу на протяжении последних трех сезонов.

«Кэпиталс» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ 5 апреля. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре 2020 года. Два сезона подряд он выводил «Кэпиталс» в плэй-офф Кубка Стэнли, где они оба раза проигрывали в первом раунде. Под руководством тренера «Нэшвилл Предаторс» в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбург Пингвинс».