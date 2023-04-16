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01:23, 16 апреля 2023Россия

В Москву привезли Благодатный огонь

Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3»
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самолет с Благодатным огнем совершил посадку в аэропорту «Внуково-3» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 15 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Его получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) и привезла в российскую столицу. Сошествие огня заняло около четырех минут, во время ожидания в храме многократно произносили «Христос воскресе!» на русском языке.

Президент России Владимир Путин традиционно посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. На богослужении, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Перед службой патриарх Кирилл обратился к россиянам и украинцам и призвал их молиться о мире братских народов.

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Марина Совина
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