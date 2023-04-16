Владельцев ряда iPhone предупредили об исчезновении важных функций

Эксперт Роскачества Кузьменко: iPhone 4, 4s и 5 лишат AppStore и других сервисов Apple

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что владельцем устаревших моделей смартфонов iPhone на iOS 11 следует подготовиться к исчезновению важных функций. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Кузьменко предупредил, что iPhone 4, 4s, 5 и все ранее выпущенные модели на iOS 11 лишат функций, связанных с Apple. В частности, пропадут AppStore, облачные сервисы, связь с картами и другие опции. Компания не объявила официальные сроки этих изменений, однако согласно информации источника, отключение сервисов начнется в мае.

«Перепрошить устаревшие смартфоны не выйдет, так как операционная система строго привязана к модели и железу, и новую версию никак не поставить на старое железо», — объяснил эксперт Роскачества.

Ранее сообщалось, что сервисы Apple перестанут работать на некоторых iPhone. Издание MacRumors заявило, что изменения вступят в силу 1 мая. Отмечалось, что сервисы отключат на iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3 и tvOS 11-11.2.6.

