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06:45, 16 апреля 2023Мир

В ООН призвали немедленно прекратить боевые действия в Судане

В Совете безопасности ООН призвали немедленно прекратить боевые действия в Судане

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Совет безопасности Организация Объединенных Наций (ООН) прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Судане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что в Совете безопасности ООН призвали немедленно прекратить боевые действия в Судане. Члены организации выразили глубокую озабоченность в связи с военными операциями Суданских вооруженных сил (ВС) и Сил быстрого реагирования.

Кроме того, в Совбезе выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирных граждан. СБ ООН призвал стороны конфликта обратиться к диалогу для дипломатического урегулирования кризиса.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он также выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в стране.

До этого сообщалось о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и СБР. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

Регулярная армия Судана отвергла возможность переговоров с СБР. На рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.

Командующий СБР страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), в свою очередь, заявил, что спецназ Судана не согласен на переговоры с армией, пока она не отступит. Он добавил, что руководит военными операциями из Хартума.

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Марина Совина
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