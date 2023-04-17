Кремль высказался об обсуждении Артемовска Путиным и Шойгу

Песков заявил, что глава Минобороны Шойгу и президент Путин не обсуждали Артемовск

Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Владимир Путин не обсуждали ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ходе встречи 17 апреля. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, не говорили», — ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос журналистов.

На сегодняшней встрече Шойгу доложил Путину о том, что Тихоокеанский флот (ТОФ) России в ходе внезапной проверки был приведен в полную боеготовность. По словам главы Минобороны, в учениях задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, 167 кораблей, в том числе 12 подводных лодок, а также 89 самолетов и вертолетов Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют отправить 80 тысяч бойцов в район Артемовска, чтобы помешать практической блокировке города российскими военнослужащими. Власти ДНР до этого заявляли, что российские силы практически блокировали Артемовск.