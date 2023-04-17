Врач дал советы по выбору фитнес-тренера

Врач Сергей Длин посоветовал выбирать фитнес-тренера под конкретные задачи

Врач-терапевт Сергей Длин дал советы по правильному выбору фитнес-тренера. Его слова передает Life.

Длин рекомендовал выбирать специалиста под конкретные задачи. «Потому что тренеры в фитнес-клубах, да и в спортивных клубах, они, как правило, являются спортсменами, которые специализируются на тех или иных видах спорта», — пояснил он.

Врач также отметил, что не стоит пренебрегать помощью тренера, так как самостоятельные занятия могут навредить. Он подчеркнул, что хороший тренер будет постоянно контролировать технику выполнения упражнений и исправлять ошибки.

Ранее доктор медицинских наук, фитнес-эксперт Келли Макгонигал объяснила благоприятное влияние тренировок на устойчивость к стрессу. «Занятия спортом помогают добавлять новые нейроны в гиппокамп или увеличивать структурную целостность связей между разными частями вашего мозга, которые помогают уменьшить страх и беспокойство», — заявила она.