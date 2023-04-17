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06:31, 17 апреля 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил крошечную галактику с интенсивным звездообразованием

Science: обнаружена далекая и крошечная галактика с интенсивным звездообразованием

Фото: P. Kelly / ESA / Webb / NASA & CSA

Группа ученых под руководством астрономов из Миннесотского университета городов-побратимов обнаружила уникальную крошечную галактику, в которой происходит интенсивное образование новых звезд. Она существовала в ранней Вселенной, всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Статья, в которой подробно рассказывается об открытии, опубликована в журнале Science.

Галактика была обнаружена в ходе наблюдений галактического скопления RX J2129.6+0005, находящегося на расстоянии трех миллиардов световых лет, с использованием инфракрасной камеры NIRCam космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Галактическое скопление послужило гравитационной линзой, которая искривляет световые лучи от более далеких фоновых объектов, усиливая их яркость.

Исследователям удалось выявить тусклую галактику с красным смещением z=9,51, что соответствует времени путешествия света в 13,1 миллиарда световых лет и собственному расстоянию 31 миллиарду световых лет. Ее радиус составляет 16,2 парсека, то есть всего 50 световых лет. Для сравнения: радиус Млечного Пути достигает 52 тысяч световых лет. Размер галактики значительно меньше, чем размер галактик с аналогичной светимостью с красным смещением z=6-8, что делает ее необычайно яркой для своего размера.

На основе размера и яркости ученые вычислили необычайно высокую плотность звездообразования. Она достигает около 1190 солнечных масс в год на квадратный парсек (один парсек равен 3,2 светового года). Таким образом, скорость образования новых звезд у галактики с z=9,51 в 38 раз больше, чем скорость звездообразования у галактик с z=8. Это подтверждает закономерность, согласно которой скорость звездообразования увеличивается в зависимости от величины красного смещения.

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Александр Еникеев
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