Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:59, 12 мая 2026Спорт

Футболиста сборной Франции уличили в покупке фургона для перевозки эскортниц

Игрока сборной Франции Эрнандеса уличили в покупке фургона для эскортниц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист сборной Франции и саудовского «Аль-Хиляля» Тео Эрнандес был организатором вечеринок с эскортницами во время выступлений за «Милан». В этом его уличил журналист Фабрицио Корона, который опубликовал расследование на своем канале в YouTube.

Репортер поговорил с бывшим водителем футболиста, который утверждает, что защитник организовывал вечеринки с веселящим газом и эскортницами для одноклубников, среди которых были Хакан Чалханоглу, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарума и другие. Уточняется, что Эрнандес приобрел специальный фургон, чтобы перевозить девушек с места на место.

Француз не комментировал обнародованную информацию. При этом в сети появились видео, на которых он танцует в окружении нескольких девушек.

Эрнандес выступал за «Милан» с 2019 по 2025 год. Прошлым летом 28-летний футболист за 25 миллионов евро перешел в «Аль-Хиляль».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Путин проведет совещание по экономике после ухудшения прогнозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok