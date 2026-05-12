В Кремле сделали заявление после завершения перемирия в зоне СВО

Песков объявил о завершении гуманитарного перемирия в зоне СВО

Гуманитарное перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) завершено. Об этом объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Специальная военная операция продолжается», — заявил представитель Кремля.

Ранее Минобороны России обвинило Киев в 30383 нарушениях режима прекращения огня с 8 по 11 мая. Как утверждают в ведомстве, украинская сторона наносила удары с использованием беспилотников и обстреливала позиции российских войск из артиллерии.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным к Дню Победы, завершилось в ночь на вторник, 12 мая. Москва и Киев договорились о режиме прекращения огня через президента США Дональда Трампа.