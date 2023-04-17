Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 17 апреля 2023Россия

ВСУ четвертый раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о четвертом за день обстреле со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино. Самое главное — пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, взрывы повредили фасады, кровлю и окна в двух частных домовладениях. На данный момент сотрудники оперативных служб продолжают подомовой обход территории.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

За минувший день Украина не первый раз атакует Белгородскую область. Так, первым обстрелу подвергся поселок Красное в Шебекинском городском округе. Затем ВСУ направили беспилотник и атаковали с помощью него хутор Лозовая Рудка Борисовского района, а в третий раз обстрел затронул село Муром. Во всех случаях нападения никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.