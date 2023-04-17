ВСУ четвертый раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о четвертом за день обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино. Самое главное — пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, взрывы повредили фасады, кровлю и окна в двух частных домовладениях. На данный момент сотрудники оперативных служб продолжают подомовой обход территории.

За минувший день Украина не первый раз атакует Белгородскую область. Так, первым обстрелу подвергся поселок Красное в Шебекинском городском округе. Затем ВСУ направили беспилотник и атаковали с помощью него хутор Лозовая Рудка Борисовского района, а в третий раз обстрел затронул село Муром. Во всех случаях нападения никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).