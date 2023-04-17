На Украине спрогнозировали значительные потери из-за запрета на поставки зерна

Депутат Рады Гетманцев: запрет на поставки зерна с Украины приведет к значительным потерям

Украина понесет значительные потери в случае запрета на поставки сельскохозяйственной продукции в соседние страны Европейского союза (ЕС). Такие события спрогнозировал депутат Верховной Рады и глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев в Telegram.

Он заявил, что почти треть всего украинского объема аграрного экспорта в первом квартале 2023 года пришлась на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию. «Эти потери значительно усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности», — считает депутат.

15 апреля Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины или поступающих оттуда. До этого аналогичное решение приняли власти Польши

Гетманцев рассказал, что экспорт сельскохозяйственной продукции во все страны мира в первом квартале этого года составил около 6,7 миллиарда долларов, в Польшу — 652 миллиона долларов. По его словам, на указанное государство и Венгрию приходилось 14 процентов всех аграрных поставок в этот период.

Потери в экспорте будут больше, если к запрету присоединятся другие приграничные страны, прежде всего Румыния, добавил депутат. Он отметил, что о планах поддержать запретные меры на экспорт украинского зерна заявила уже и Словакия. При этом Гетманцев уверен, что путем взаимных уступок и поддержки со стороны Евросоюза скорейший компромисс в этом вопросе будет найден.

Ранее бывший премьер-министр Словакии и действующий лидер парламентской оппозиции, социал-демократ Роберт Фицо призвал запретить импорт в страну зерна и продуктов с Украины. По его словам, эти поставки угрожают национальному рынку.

