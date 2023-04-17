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12:51, 17 апреля 2023Спорт

Зверев объяснил обвинения в нечестной игре в адрес Медведева

Теннисист Зверев заявил, что имел право обвинить Даниила Медведева в нечестной игре

Фото: Philippe Ruiz / Globallookpress.com

Немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, почему обвинил россиянина Даниила Медведева в нечестной игре. Его слова приводит Sportskeeda.

Спортсмен заявил, что имел полное право критиковать Медведева, так как тот использовал медицинский тайм-аут в собственных интересах. «Я выигрываю и проигрываю в теннисе, и я горжусь этим. Конечно, я иногда ломаю ракетки. Но я до последнего остаюсь спортсменом», — сказал Зверев.

Медведев и Зверев играли друг против друга в матче третьего раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Россиянин победил представителя Германии со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

После матча Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных теннисистов в мире. По его мнению, россиянин наплевал на принципы фэйр-плей и воспользовался туалетным перерывом. В ответ на это Медведев посоветовал сопернику посмотреть на самого себя.

Анастасия Борисова
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