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19:16, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

Названа новая тактика атакующих Россию иностранных хакеров

В StormWall назвали комплексные DDoS-атаки новой тактикой иностранных хакеров в России

Фото: Денис Евстратов / Unsplash

Комплексные DDoS-атаки стали новой тактикой иностранных хакеров в России. Об этом сообщили эксперты компании StormWall, которые проанализировали, как изменилось поведение атакующих страну киберпреступников, и назвали наиболее уязвимые отрасли. Соответствующий пресс-релиз находится в распоряжении «Ленты.ру».

«Специалисты обнаружили, что в первом квартале 2023 года злоумышленники начали более активно использовать тактику запуска DDoS-атак на отдельные онлайн-ресурсы компании и концентрировались на организации комплексных атак, направленных сразу на несколько разных сетевых уровней и элементов инфраструктуры организации. Хакеры одновременно запускали атаки на сайт, сеть и инфраструктуру компании, чтобы нанести ей максимальный вред», — констатировали в StormWall.

При этом количество комплексных атак в первые три месяца года в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года. В StormWall считают, что ответственность за это несут в первую очередь политически мотивированные хакеры и хактивисты, которые начали вновь атаковать российский бизнес после относительного затишья в конце 2022 года. В список же ключевых целей вошли финансовая сфера (32 процента от общего числа атак), e-commerce (26 процентов) и сфера развлечений (14 процентов).

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«В будущем число атак на российские компании будет расти. Мощность DDoS-атак может достигать 2,5-3 Тбит/с за счет создания новых гигантских ботнетов, которыми сейчас активно пользуются злоумышленники. Также в настоящее время киберпреступники изучают возможности ChatGPT для запуска более разрушительных атак, и российские компании могут очень скоро столкнуться с этой новой угрозой», — заключили аналитики StormWall.

Тем временем специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о краже аккаунтов в мессенджере Telegram через боты для поиска интимных фотографий. Аферисты присылают потенциальным жертвам фишинговые ссылки на сайт с формой для ввода логина и пароля от мессенджера.

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Вениамин Лыков
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