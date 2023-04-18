Названа причина смерти гандболистки Дивак

РЕН ТВ: 29-летняя гандболистка Виктория Дивак погибла в результате несчастного случая

29-летняя российская гандболистка Виктория Дивак погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой осведомленный источник.

«Погибшая выпала из окна. Предварительно, речь идет о несчастном случае», — указал собеседник, близкий к ситуации.

О гибели трехкратной чемпионки России по гандболу стало известно 17 апреля. «Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — указали в заявлении организации.

Дивак известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.