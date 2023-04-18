Ценам на газ на мировом рынке предрекли рост

Аналитик Юшков объяснил простой газовозов ожиданием роста цен на мировом рынке

Переизбытка газа на мировом рынке не наблюдается, а простой танкеров с топливом обусловлен ожиданием повышения цен, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Bloomberg сообщил, что Европа и Азия столкнулись с переизбытком предложения природного газа, в результате чего на него начали падать цены. В материале также говорится, что газовозы со сжиженным природным газом (СПГ) неделями простаивают в море.

Переизбытка на мировом рынке, конечно, нет — дефицит сохраняется. Просто если раньше был очень сильный дефицит, то сейчас он стал просто сильным дефицитом Игорь Юшков аналитик

Рынок успокаивается

На фоне теплой зимы, когда в Европе тратилось мала газа на отопление, цены действительно понизились, высказался Юшков. Однако он отметил, что они все рано выше расценок, которые существовали на рынке до периода турбулентности, в 2019 году. Тогда, по его воспоминаниям, они варьировались в районе 250-300 долларов за тысячу кубометров. И это была более-менее нормальная цена, которая устраивала и поставщика, и потребителя.

«Сейчас цены в районе 450-500 долларов. Мы считаем, что это низкие цены, но смотря с чем сравнивать, потому что с середины 2021 года цена росла и росла, и зиму с 2021 на 2022 год Европа проходила, например, с ценами выше 1000 долларов за тысячу кубов. Сейчас тоже фактически до конца января цены держались на высоком уровне, под 1000 долларов за тысячу кубов», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Цены стали снижаться, когда спала паника, и европейцам стало понятно, что они нормально проходят отопительный сезон. «Европейцы видят, что газа в подземных хранилищахосталось много, а значит, закупать объемы для закачки газа в подземные хранилища, готовясь к новому отопительному сезону, нужно будет меньше, чем они рассчитывали. И вот немножко они успокаиваются, рынок успокаивается», — констатировал эксперт.

Затишье перед бурей

По словам аналитика, газовозы простаивали в период ковида в 2020 году, но теперь все иначе. «Газовозы, которые якобы где-то стоят и ждут чего-то, ждут не потому, что их никто не берет якобы из-за переизбытка и того, что никому газ не нужен. Они как раз-таки ждут, что цены вырастут. Вот чего все ожидают — что цены пойдут вверх, это некое затишье перед бурей», — полагает он.

Факторы роста

На то, что цена на газ на мировом рынке в дальнейшем будет расти, указывают сразу несколько факторов, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». Во-первых, отмена Китаем политики нулевой терпимости к ковиду. Дело в том, что в прошлом году, во время коронавирусных ограничений, КНР не конкурировал с европейцами за скупку газа на мировом рынке. Китай брал только долгосрочные контракты, не приобретая газ на спотовых рынках. Европа свободно скупала топливо и поставляла его себе. Сейчас же Китай набирает обороны экономического развития и, соответственно, потребляет все больше энергии и скупает все больше газа.

«Поэтому европейцы столкнутся с необходимостью, если они хотят купить какие-то объемы СПГ, платить больше, чем платят в Китае. Китай тоже будет включаться в эту гонку и тоже повышать цены, чтобы газ приходил именно к нему», — сообщил Юшков.

Я думаю, что это очень серьезный фактор для роста цен на мировом рынке Игорь Юшков аналитик

Второй фактор, со слов эксперта, отсутствие нового предложения на рынке. Он указал на восстановление после пожара крупного завода Freeport в США, однако оговорился, что в глобальном масштабе никаких новых объемов не появилось.

Третий фактор — это вероятность нового витка кризиса в Европе, связанного с дефицитом других источников энергии. Это возможно, если в Европе летом повторится засуха, как была в прошлом году, считает аналитик. Из-за засухи гидростанции вырабатывали мало энергии, плохо работали атомные станции.

Он также обратил внимание на то, что Германия на днях закрыла свои последние три атомные станции. «Соответственно, в этом году тот же атом даст меньше, что будет с гидро — непонятно. В принципе, теплая погода позволила европейцам газ сэкономить, но, с другой стороны, малоснежная зима — это мало воды в водохранилищах на гидростанциях, значит, маленькая выработка», — поделился Юшков.

«Поэтому вполне возможно, что европейцы столкнутся с дефицитом других источников энергии. Тогда придется опять возвращаться к углю, опять повысится спрос на газ, и, соответственно, цена возрастет. Я думаю, что все сейчас ждут роста цены, поэтому, может быть, кто-то пытается немножко попридержать отгрузку газа», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что в апреле Молдавия начнет закупать российский газ в полтора раза дешевле, чем в предыдущем месяце, — стоимость понижена с 1011 долларов до 673 долларов за тысячу кубометров.