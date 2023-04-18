Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:51, 18 апреля 2023Россия

Депутат объяснил отказ посла США посетить заседание комиссии Госдумы

Пискарев: отказ посла США Трейси посетить Госдуму подтверждает обоснованность выводов РФ
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы, глава комиссии по вмешательству в дела России Василий Пискарев объяснил отказ посла США Линн Трейси посетить заседание думской комиссии. Его комментарий опубликован в ее Telegram-канале.

Как заявил Пискарев, Вашингтон «в хамской манере» отказался объясниться по поводу опасности биолабораторий Пентагона по периметру российских границ, что, по его словам, подтверждает обоснованность выводов соответствующего парламентского расследования.

Депутат подчеркнул, что ответ посольства США в виде пустой по содержанию ноты «разоблачает неспособность и нежелание американской стороны вести нормальный профессиональный диалог».

При этом, обратил внимание Пискарев, Трейси нашла время для посещения судебного заседания по делу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом России иностранным агентом), приговоренного к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Однако, заключил депутат, несмотря ни на что, Вашингтону придется отвечать за результаты «деятельности» биолабораторий.

Ранее дипмиссия США в Москве отклонила предложение американскому послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

17 апреля посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы. По данным ТАСС, такое решение связано с деятельностью американских биолабораторий на Украине — предполагалось, что дипломат даст соответствующие разъяснения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Депутат объяснил отказ посла США посетить заседание комиссии Госдумы
Путин пригласил бразильского президента посетить ПМЭФ
Нашествие крыс заметили у станции метро в Москве
Маск предложил создать ведомство по контролю за искусственным интеллектом
Макрон раскрыл три направления действий для французского народа
Минтрансу предложили отменить ограничения на провоз жидкостей на борту самолета
Российский робот «Маркер» оснастят дроном-камикадзе «БАС-80»
Супруга премьера Британии потеряла 49 миллионов фунтов стерлингов за день
Анастасия Волочкова перечислила качества своего идеального избранника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.