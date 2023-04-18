Депутат объяснил отказ посла США посетить заседание комиссии Госдумы

Пискарев: отказ посла США Трейси посетить Госдуму подтверждает обоснованность выводов РФ

Депутат Госдумы, глава комиссии по вмешательству в дела России Василий Пискарев объяснил отказ посла США Линн Трейси посетить заседание думской комиссии. Его комментарий опубликован в ее Telegram-канале.

Как заявил Пискарев, Вашингтон «в хамской манере» отказался объясниться по поводу опасности биолабораторий Пентагона по периметру российских границ, что, по его словам, подтверждает обоснованность выводов соответствующего парламентского расследования.

Депутат подчеркнул, что ответ посольства США в виде пустой по содержанию ноты «разоблачает неспособность и нежелание американской стороны вести нормальный профессиональный диалог».

При этом, обратил внимание Пискарев, Трейси нашла время для посещения судебного заседания по делу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом России иностранным агентом), приговоренного к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Однако, заключил депутат, несмотря ни на что, Вашингтону придется отвечать за результаты «деятельности» биолабораторий.

Ранее дипмиссия США в Москве отклонила предложение американскому послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

17 апреля посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы. По данным ТАСС, такое решение связано с деятельностью американских биолабораторий на Украине — предполагалось, что дипломат даст соответствующие разъяснения.

