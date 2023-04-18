Вячеслав Фетисов рассказал, что предпочитает проводить отпуск в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о преимуществах внутреннего туризма над зарубежным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он признался, что предпочитает проводить отпуск в России. «Это за границей, куда ни приедешь — гамбургеры, сосиски, кока‑кола. А у нас даже наливки везде свои, с прабабушкиными рецептами. Это и вкусно, и интересно, и заставляет влюбляться в Россию все больше и больше. Поэтому какие Мальдивы, какая Турция?» — заявил Фетисов.

Депутат добавил, что Россия изобилует всем, что связано с символами, традициями, устоями. «Само понятие "дружба" принадлежит людям, живущим на нашей земле», — отметил Фетисов.

В сентябре прошлого года Фетисов рассказал об отношении к нему в США после переезда из СССР. «Ненависть была не только в прессе, но и в раздевалке. Там была половина ребят, которые в детстве прятались в бомбоубежищах, потому что их пугали советскими атомными бомбами», — заявил бывший хоккеист.