Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 2-й матч
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
2:1
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
15:26, 18 апреля 2023Спорт

Фетисов рассказал о преимуществах внутреннего туризма над зарубежным

Вячеслав Фетисов рассказал, что предпочитает проводить отпуск в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о преимуществах внутреннего туризма над зарубежным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он признался, что предпочитает проводить отпуск в России. «Это за границей, куда ни приедешь — гамбургеры, сосиски, кока‑кола. А у нас даже наливки везде свои, с прабабушкиными рецептами. Это и вкусно, и интересно, и заставляет влюбляться в Россию все больше и больше. Поэтому какие Мальдивы, какая Турция?» — заявил Фетисов.

Депутат добавил, что Россия изобилует всем, что связано с символами, традициями, устоями. «Само понятие "дружба" принадлежит людям, живущим на нашей земле», — отметил Фетисов.

В сентябре прошлого года Фетисов рассказал об отношении к нему в США после переезда из СССР. «Ненависть была не только в прессе, но и в раздевалке. Там была половина ребят, которые в детстве прятались в бомбоубежищах, потому что их пугали советскими атомными бомбами», — заявил бывший хоккеист.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Блогерша назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом
Появилось видео момента аварии с участием Диброва
Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Американский посол приехала в МИД России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.