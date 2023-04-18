В ООН высказали США обеспокоенность сообщениями о прослушивании Гутерриша

Дюжаррик высказал США обеспокоенность сообщениями о прослушивании генсека ООН Гутерриша

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения о прослушивании Антониу Гутерриша. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге Дюжаррик заявил, что ООН высказала США обеспокоенность информацией о прослушивании Гутерриша.

«Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон шпионит за генсеком из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Однако Гутерриша не удивил этот факт.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.