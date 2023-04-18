Волкановски высказался о возможности проведения реванша с Махачевым

Александр Волкановски заявил о готовности провести бой-реванш с Исламом Махачевым

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски высказался о возможности проведения реванша с россиянином Исламом Махачевым. Его слова доступны на YouTube-канале TheMacLife.

Волкановски заявил, что они обязательно должны встретиться в октагоне еще раз. «Согласился бы я подраться с ним [в октябре на UFC 294] в Абу-Даби? Да, я готов провести бой с кем угодно и где угодно», — отметил он.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере 31-летний Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе 34-летнего Волкановски 25 побед при двух поражениях.