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19:16, 18 апреля 2023Спорт

Волкановски высказался о возможности проведения реванша с Махачевым

Александр Волкановски заявил о готовности провести бой-реванш с Исламом Махачевым

Кадр: TheMacLife / YouTube

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски высказался о возможности проведения реванша с россиянином Исламом Махачевым. Его слова доступны на YouTube-канале TheMacLife.

Волкановски заявил, что они обязательно должны встретиться в октагоне еще раз. «Согласился бы я подраться с ним [в октябре на UFC 294] в Абу-Даби? Да, я готов провести бой с кем угодно и где угодно», — отметил он.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере 31-летний Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе 34-летнего Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Дарья Коршунова
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