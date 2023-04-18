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13:19, 18 апреля 2023Спорт

Стало известно о ходе переговоров по супертурниру с участием Усика и Фьюри

Эдди Хирн заявил, что турнир с Усиком, Джошуа и Фьюри может пройти в Саудовской Аравии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров по супертурниру с участием украинского боксера Александра Усика. Об этом стало известно YouTube-каналу IFL TV.

Хирн заявил, что мероприятие должно пройти в Саудовской Аравии в декабре 2023 года. В переговорах уже участвуют Усик, британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, а также американец Деонтей Уайлдер. «Это будет стоить кучу денег, но это было бы грандиозно», — подчеркнул промоутер.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене этого поединка.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 20 побед в 20 поединках.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Джошуа в профессиональной карьере одержал 25 побед и потерпел три поражения. У Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.

Анастасия Борисова
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