ЦСКА сравнял счет в финальном серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

ЦСКА победил «Ак Барс» 3:0 и сравнял счет в финальном серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА победил казанский «Ак Барс» во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Владислав Каменев, Ярослав Дыбленко и Михаил Григоренко.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-1. Первый матч финала Кубка Гагарина завершился со счетом 4:1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра состоится в Москве 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».