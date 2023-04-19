Появились кадры осмотра присланной российскому военкору подозрительной посылки

Shot опубликовал кадры осмотра подозрительной посылки, присланной военкору Терещенко

В сети появилось видео разбора подозрительной посылки, присланной военкору ТАСС Михаилу Терещенко. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Кадры сняты в пункте выдачи СДЭК в Москве. На них видно лежащую на полу коробку от вскрытой посылки и бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова, который взял в руки полицейский, чтобы осмотреть.

Ранее политолог Константин Сивков рассказал, что 17 апреля он и несколько его коллег получили посылки, внутри которых были гипсовые статуэтки. В качестве отправителя был указан скульптор из Ульяновска. Бюсты изъяли для осмотра сотрудники правоохранительных органов. Следов взрывчатки внутри не обнаружили.

Позже стало известно, что статуэтки были заказаны в ульяновской мастерской через личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте». Клиент предоставил скульпторам адреса, по которым изделия нужно было отправить через СДЭК пятерым политологам и военным экспертам: Константину Исаеву, Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

Политолог Сивков увидел в посылке параллель с убийством военкора Владлена Татарского. «Все это подтверждает мое мнение о том, что ведется подготовка серии терактов на территории России против журналистов, экспертов, философов с целью устрашения», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Военкор Татарский был убит 2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной. По данным Следственного комитета, в помещении взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую погибшему передала обвиняемая в теракте Дарья Трепова. В теракте также пострадали более 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние.