Встречу Путина c министром обороны Китая назвали «средним пальцем» в адрес США

BI: встреча Путина с министром обороны Китая Шанфу стала «средним пальцем» в адрес США

Новостной портал Business Insider (BI) назвал встречу президента России Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу «средним пальцем» в адрес США.

«Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые еще в 2018 году наложили санкции на китайского чиновника», — говорится в материале.

Аналитики полагают, что председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает конфликт на Украине как возможность ослабить глобальную мощь США, главного геополитического соперника Китая.