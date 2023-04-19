Прослушивание и занятие музыкой снизили риск развития когнитивных нарушений

NeuroImage: занятие фортепиано предотвратили снижение рабочей памяти

Ученые из Женевского университета (UNIGE) выявили, что прослушивание и занятие музыкой снижают риск развития прогрессирующих когнитивных нарушений у пожилых людей. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале NeuroImage: Reports.

В процессе исследования авторы наблюдали за 132 пенсионерами в возрасте от 62 до 78 лет, которые никогда раньше не занимались музыкой. Их попросили ходить на курсы фортепиано и музыкальной грамотности в течение шести месяцев.

Специалисты пришли к выводу, что занятия музыкой и активное прослушивание могут предотвратить снижение рабочей памяти. Такие увлечения способствовали пластичности мозга в результате увеличения объема серого вещества в четырех областях мозга. Положительный эффект также наблюдался и для рабочей памяти. Общая производительность когнитивных навыков у участников повысилась на шесть процентов, что напрямую коррелировало с известной пластичностью мозжечка. Благотворный эффект оказали еще и качество сна и количество уроков в рамках эксперимента.

В апреле 2023 года сотрудники Йельской школы общественного здравоохранения обнаружили, что позитивный настрой к старению повышает шансы на восстановление когнитивных функций.