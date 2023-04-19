На западе Финляндии выступили за строительство военной базы НАТО

Власти города Каухава на западе Финляндии выступили за строительство военной базы НАТО

Власти финского города Каухава выступили с предложением к Хельсинки построить военную базу НАТО рядом с их населенным пунктом на западе страны. Инициатива опубликована на официальном сайте городской администрации.

«Каухава — единственный военный аэропорт Финляндии, расположенный в центре Балтийского моря. Аэропорт имеет самую длинную взлетно-посадочную полосу в Западной Финляндии и достигает 2700 метров», — подкрепили инициативу аргументами власти.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что новый статус страны как члена НАТО не решает всех проблем, поэтому Хельсинки не следует ослаблять бдительность в вопросах обеспечения собственной безопасности.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Решение о присоединении к военному блоку она приняла в 2022 году. Власти страны назвали причиной начало спецоперации России на Украине.