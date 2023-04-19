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13:29, 19 апреля 2023Россия

В граничащем с Украиной регионе отменили массовые мероприятия на 9 Мая

Курский губернатор Старовойт сообщил об отмене массовых мероприятий на 9 Мая
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В граничащей с Украиной Курской областью отменили массовые мероприятия на 9 Мая. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В частности, отметил глава области, акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Предлагается размещать портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на окнах квартир, стеклах автомобилей и в соцсетях.

«Понимаю, что праздник Великой Победы близок каждому человеку и каждой семье, поэтому предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате», — написал губернатор.

Ранее Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил об отмене массовых мероприятий в регионе в День Победы.

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Никита Абрамов
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