Тренер посоветовал три упражнения для снятия напряжения в спине

Тренер посоветовал делать «позу сфинкса» и прогиб назад стоя для снятия напряжения в спине

Фитнес-тренер Иван Королев посоветовал три упражнения для снятия напряжения в спине. Его слова приводит «Чемпионат».

Королев предложил делать прогиб назад стоя, чтобы укрепить глубокие мышцы спины. «Необходимо встать прямо и укрепиться так, чтобы четко чувствовать под ногами пол. Также важно сохранять баланс. Далее руки кладем в область талии и начинаем прогибаться назад до своего максимального уровня. Чтобы не потерять равновесие, можете подавать бедра вперед», — объяснил он технику выполнения упражнения. В случае появления чувства неуверенности тренер посоветовал держаться за стул.

Далее Королев рекомендовал выполнять «позу сфинкса». Специалист отметил, что она помогает развить гибкость нижнего отдела позвоночника и снимает зажимы в мышцах. Для выполнения упражнения необходимо лечь на живот с упором на предплечья, при этом руки должны располагаться параллельно друг другу. Не отрывая таз от пола, нужно тянуть корпус вверх.

Кроме того, эксперт посоветовал выполнять прогиб в спине, чтобы сделать позвоночник более подвижным и растянуть мышцы. Исходное положение — лежа на животе с упором на предплечья или ладони. Затем нужно оторвать руки от пола и тянуться ими наверх, при этом ноги не должны подниматься, а голова — запрокидываться.

Ранее фитнес-тренер Анна Мотина назвала способы накачать мышцы спины. Начать эксперт посоветовала с подтягиваний. Для следующего блока упражнений — тяги — понадобится эспандер-лента. Тренер предложила выполнять тягу к поясу одной рукой, становую тягу и тягу к поясу двумя руками.