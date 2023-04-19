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16:29, 19 апреля 2023Спорт

Врач рассказал об усиливающих эффект от тренировок продуктах

Врач посоветовал есть красную рыбу и овсяные хлопья для усиления эффекта от тренировок

Фото: Unsplash

Врач Сергей Длин рассказал об усиливающих эффект от тренировок продуктах. Его слова передает Life.

В первую очередь он посоветовал включить в рацион мясо, содержащее в себе белок и полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые мышцам. Также эксперт отметил пользу красной рыбы, которая имеет в составе омега-3 кислоты и витамины группы В, улучшающие скорость и выносливость.

На завтрак Длин предложил выбрать овсяные хлопья из-за большого количества клетчатки, полезной для пищеварения. Также он рекомендовал есть капусту (белокочанную, брюссельскую, цветную и брокколи) и различные фрукты.

Длин также отметил, что не стоит опасаться есть авокадо, содержащее в себе до 30 процентов жиров. «Многие допускают большую ошибку, отказываясь от жиров, что приводит к проблемам со здоровьем. Жир в авокадо легко усваивается и, конечно же, будет использован, не оставив следов на животе и боках. Авокадо также содержит витамин Е и является мощным антиоксидантом», — объяснил он.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев предупредил об опасности употребления спортивного питания. Он подчеркнул, что витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов.

Андрей Стрельцов
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