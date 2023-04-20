В России заявили о готовности США соблюдать свободу слова при одном условии

Посол Антонов: США готовы соблюдать свободу слова, если это не противоречит их интересам

Вашингтон готов соблюдать свободу слова и прессы только тогда, когда это не противоречит его конъюнктурным интересам. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на отказ американских властей выдать визы некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН. «В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам», — заявил дипломат.