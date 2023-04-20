Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 20 апреля 2023Мир

В России заявили о готовности США соблюдать свободу слова при одном условии

Посол Антонов: США готовы соблюдать свободу слова, если это не противоречит их интересам
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Max Rossi / Reuters

Вашингтон готов соблюдать свободу слова и прессы только тогда, когда это не противоречит его конъюнктурным интересам. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на отказ американских властей выдать визы некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН. «В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам», — заявил дипломат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве вспышку в небе объяснили падением спутника НАСА
Экс-участница шоу «Холостяк» раскрыла подробности о съемках проекта
В России заявили о готовности США соблюдать свободу слова при одном условии
Посол Антонов прокомментировал невыдачу США виз российской делегации в ООН
Россияне приготовились к мангальному сезону. Как вкусно пожарить шашлык и не отравиться?
Стало известно о просьбе Украины к Турции арестовать судно ОАЭ с зерном
Байден оговорился и перепутал Ирак и Иран во время выступления
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Журналисты NYT назвали пропагандой обстрел ВСУ украинских городов
Станций зарядки электромобилей в России стало больше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.