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21:57, 20 апреля 2023Мир

МИД Кубы оценил отношения с Россией

Министерство иностранных дел Кубы заявило о прекрасных отношениях между Москвой и Гаваной

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Министерство иностранных дел Кубы по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявило о прекрасных отношениях между Москвой и Гаваной. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ведомство высоко оценило российскую гуманитарную и медицинскую помощь и сотрудничество на международных площадках. «Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимного доверия, подтвердив прекрасное состояние двусторонних отношений и общую волю к дальнейшей работе по их развитию», — указали в ведомстве.

Отмечается, что ходе встречи министры заявили о важности механизма межмидовских консультаций между сторонами для совместной оценки состояния и перспективы политико-дипломатических отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Кубу 20 апреля в рамках турне по Латинской Америке. 19 апреля глава ведомства нанес визит в Никарагуа. До этого в рамках турне Лавров также посетил Бразилию и Венесуэлу.

Министр направился в регион с актуальной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной и других сферах.

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Марина Совина
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