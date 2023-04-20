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13:30, 20 апреля 2023Наука и техника

Американский спутник RHESSI сошел с орбиты

Американский спутник RHESSI сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Фото: Gringo.ch / Wikimedia

Американский спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере планеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на каталог Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, в котором объект под номером 27370 указан как сошедший с орбиты.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утверждал, что причиной вспышки в небе над Киевом мог стать падающий спутник НАСА. В Государственном космическом агентстве Украины заявили, что инцидент мог быть связан с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.

Космическая обсерватория НАСА для изучения солнечных вспышек RHESSI была запущена в феврале 2002 года. Космический аппарат завершил свою работу в октябре 2018 года.

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Иван Потапов
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