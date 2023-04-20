Российский хирург назвал возможные причины увеличения ягодиц Киркорова

Хирург Олег Ведров: Киркоров мог перенести липофилинг, чтобы увеличить ягодицы

Российский пластический хирург Олег Ведров назвал возможные причины увеличения ягодиц певца Филиппа Киркорова. Соответствующий комментарий публикует Life.

В первую очередь специалист предположил, что поп-исполнитель наряду с другими операциями перенес липофилинг. «Так как у короля поп-эстрады была липосакция живота с прорисовкой рельефа, о чем он открыто заявляет, то вполне возможно, что откачанный оттуда жир был пересажен ему в ягодицы», — объяснил Ведров.

Помимо этого, доктор отметил, что Киркоров мог изменить форму упомянутой части тела с помощью имплантов. «Процедура отдаленно схожа с эндопротезированием груди: через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой полочки, когда ягодицы как бы выпирают», — уточнил медик.

Ранее в апреле Филипп Киркоров отреагировал на слухи о его накладных ягодицах. На размещенных кадрах певец предстал в гримерке во время примерки костюма, показав фигуру в облегающем комбинезоне. При этом артист ответил на вопрос журналиста, естественные ли у него формы, фразой «все настоящее».