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20:04, 21 апреля 2023Мир

Суд в США назначил дату слушания по делу об утечке документов Пентагона

Слушание по мере пресечения обвиняемому в утечке документов Пентагона пройдет 27 апреля

Фото: WCVB-TV via ABC / Reuters

Суд в США назначил дату слушания по мере пресечения обвиняемому в утечке секретных документов Пентагона 21-летнему военнослужащему Джеку Тейшейре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу юридических документов Соединенных Штатов.

«Слушание по вопросу о мере пресечения назначено на 27 апреля на 13.00», — сказано в документе.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В разведданных содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке Тейшейру.

По данным следствия, военнослужащий ВВС Нацгвардии США был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные. Ему предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении засекреченных документов или материалов.

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Виктория Кондратьева
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