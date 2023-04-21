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02:08, 21 апреля 2023Мир

Лавров завершил турне по Латинской Америке

Глава МИД России Лавров 20 апреля завершил турне по Латинской Америке и отправится в США
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 20 апреля, закончил свое турне по Латинской Америке, после чего в скором времени отправится в США. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе поездки глава российского внешнеполитического ведомства посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Как сообщал постпред России при ООН Василий Небензя, в понедельник, 24 апреля, Лавров встретится с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Ранее Небензя заявил, что большая часть российской делегации во главе с Лавровым получила визы США для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке, где с апреля председательствует Россия. Он добавил, что журналисты американские визы до сих пор не получили.

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Марина Совина
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