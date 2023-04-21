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19:13, 21 апреля 2023Спорт

В Федерации шахмат России оценили переход шахматиста-чемпиона в сборную Сербии

В Федерации шахмат России заявили, что не считают потерей переход Сараны в сборную Сербии

Фото: Unsplash

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев прокомментировал переход в сборную Сербии чемпиона Европы Алексея Сараны. Слова Ткачева приводит РИА Новости.

«Он не был в первой сборной России, поэтому вряд ли это можно назвать потерей. Сарана хороший гроссмейстер, но посыпать голову пеплом не надо», — оценил ситуацию функционер. Он добавил, что в ФШР узнали о переходе Сараны утром 21 апреля, и отметил, что после упрощения процедуры смены спортивного гражданства шахматисты не обязаны предупреждать федерацию о подобных решениях.

О решении 23-летнего гроссмейстера сменить флаг стало известно ранее 21 апреля. В феврале Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки, без каких-либо ограничений. Решение связано с переходом ФШР в азиатскую организацию.

Андрей Стрельцов
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