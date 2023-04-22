Бывший боец UFC устроил драку на улице

Американский боец Нэйт Диас «задушил» мужчину в уличной драке

Американский боец смешанного стиля (ММА) Нэйт Диас устроил драку на улице после турнира по боксу Misfits Boxing в Нью-Орлеане. Видео инцидента опубликовал в Twitter боксер Пол Бамба.

38-летний спортсмен схватил оппонента, применил удушающий прием и нанес удары коленом по голове и животу. После этого мужчина потерял сознание и упал на землю.

В ноябре 2022 года Диас покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), где выступал с февраля 2007 года. Он разорвал контракт с промоушеном после победы над соотечественником Тони Фергюсоном.

Всего за профессиональную карьеру Диас провел 34 боя, в 13 из которых проиграл и в 21 одержал победу. В марте 2016 года американец нанес первое поражение в UFC ирландскому бойцу Конору Макгрегору.