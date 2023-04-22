В России отреагировали на украинский закон о запрете связанных с СССР названий

Сенатор Карасин: запрет Украины связанных с РФ названий граничит с гуманитарным фашизмом

Закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР, принятый на Украине, граничит с гуманитарным фашизмом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР. Ранее Верховная Рада также поддержал «деколонизационный закон».

Я считаю, что эти люди во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Это граничит с гуманитарным фашизмом Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

«Я верю в то, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены. Без этого не может жить ни одна нация», — заявил Карасин.

Сенатор поделился, что не видит оснований для того, чтобы ввести аналогичный закон в России.

«У нас в центре Москвы стоит памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. У нас Киевский вокзал. У нас масса названий, которые говорят об общей истории, и мы никогда не будем ничего делать с этим», — отметил он.

Отказ от истории

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» напомнила, что сегодня киевский режим не хочет считать СССР своей историей.

«С одной стороны, это их дело. Но понятно, что перечеркнуть это крайне сложно. Даже в других странах мира есть улицы, названные в честь наших писателей, поэтов и композиторов, и все спокойно к этому относятся», — добавила она.

Депутат также считает, что в России переименовывать географические названия, связанные с Украиной, не стоит.

Я абсолютно убеждена, что в ответ уничтожать все украинское не нужно. Ну куда мы денем, например, Гоголя или Шевченко? Светлана Журова депутат Госдумы

В начале апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6». Он добавил, что Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к идее Киева переименовать город. Он заявил, что слова политиков больше похожи на «записи в медицинской карте из палаты номер 6».