ЦСКА победил «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ

ЦСКА со счетом 2:1 победил «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ

ЦСКА дома обыграл казанский «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. У хозяев заброшенными шайбами отметился Антон Слепышев и Владислав Каменев. У гостей отличился Кирилл Семенов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу армейцев. Следующая игра пройдет в Казани 25 апреля. Противостояние начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».