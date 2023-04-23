Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список доступен на сайте организации.

Медведев сместил с третьего места норвежца Каспера Рууда. 20 апреля он проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге турнира ATP 500 в Барселоне, не сумев таким образом защитить очки, заработанные на этом старте в сезоне-2021/2022.

14 апреля Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP Masters 1000, оказавшись сильнее представителя Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Позднее Медведев снялся с турнира. В результате победителем стал Рублев.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.