Рейс Лаврова из Москвы в Нью-Йорк стал самым отслеживаемым в мире

Захарова сообщила, что рейс Лаврова из Москвы в Нью-Йорк стал самым отслеживаемым в мире

Рейс министра иностранных дел России Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк стал самым отслеживаемым в мире. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-сервиса Flightradar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, за бортом российского министра «одномоментно» следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. «Рекорд», —констатировала Захарова.

Накануне сообщалось, что Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в понедельник, 24 апреля, под его председательством состоится заседание Совета безопасности ООН.

19 апреля глава МИД сообщил, что США выдали визы не всем членам российской делегации, которая направляется в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН.