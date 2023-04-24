В «Локомотиве» раскрыли отношение к медийной активности Дзюбы

В «Локомотиве» заявили, что клуб не смущает медийная активность Артема Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл отношение клуба к медийной активности форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, руководство команды не смущает, что игрок посещает большое количество юмористических передач. «Пока Артем Дзюба реализует себя на футбольном поле, все что происходит за его пределами — это его жизнь, его позиционирование», -— заявил Нагорных.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.

С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза стал чемпионом России.