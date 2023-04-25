Российский «Адмирал Григорович» отремонтируют после службы в Средиземном море

ТАСС: российский фрегат «Адмирал Григорович» отремонтируют после службы в Средиземном море

Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота России пройдет ремонт после завершения несения боевой службы в Средиземном море. Об этом ТАСС рассказал близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России источник.

По словам собеседника, ремонт корабля будет проводить Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь». «Планируется, что после службы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море фрегат "Адмирал Григорович" в мае-июне пройдет плановый ремонт на ПСЗ, заводе-изготовителе корабля», — заявил собеседник.

В феврале РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море.

В марте 2021 года «Интерфакс» сообщил, что «Адмирал Григорович» следил за действиями авианосной ударной группы Военно-морских сил США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower, которая находилась в Восточной части Средиземного моря.