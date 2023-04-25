Менеджер брата Нурмагомедова сообщил подробности следующего поединка бойца
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Умара Нурмагомедова, сообщил подробности организации его следующего поединка. Слова Магомедова приводит ТАСС.
«Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в июле или августе», — рассказал менеджер. Имя предполагаемого соперника не уточняется.
13 января россиянин, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пожаловался, что никто не хочет выходить в октагон против него. «Даже если это будет дебютант, я готов драться. Я хочу быть активным», — отметил он.
Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В UFC он провел четыре боя. В последнем поединке Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал бразильца Раони Барселоса.