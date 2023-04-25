Менеджер брата Нурмагомедова сообщил подробности следующего поединка бойца

Боец ММА Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в июле-августе 2023 года

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Умара Нурмагомедова, сообщил подробности организации его следующего поединка. Слова Магомедова приводит ТАСС.

«Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в июле или августе», — рассказал менеджер. Имя предполагаемого соперника не уточняется.

13 января россиянин, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пожаловался, что никто не хочет выходить в октагон против него. «Даже если это будет дебютант, я готов драться. Я хочу быть активным», — отметил он.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В UFC он провел четыре боя. В последнем поединке Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал бразильца Раони Барселоса.