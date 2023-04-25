Россиянам предрекли рост реальных зарплат на 10 процентов

Помощник президента Орешкин: реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10%

Реальные зарплаты россиян по итогам текущего месяца вырастут на 10 процентов в годовом выражении, предрек помощник президента Максим Орешкин, выступая на марафоне «Знание.Первые». Его цитирует РИА Новости.

Орешкин отметил, что сейчас российская экономика должна учиться существовать в условиях высоких заработных плат, а низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом.

Помощник президента также сообщил, что в апреле инфляция составила около 2,5 процента. «Оно (банковское кредитование — прим. "Ленты.ру") не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость, корпоративное кредитование», — сказал он.

Задачу поднять реальные доходы россиян в 2023 году поставил перед правительством президент страны Владимир Путин. В начале апреля глава государства во время поездки на завод «Тулажелдормаш» назвал рост доходов граждан главной миссией государства и пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента. В Минэкономразвития позднее спрогнозировали рост доходов населения в реальном выражении по итогам 2023 года на уровне более 3,4 процента, а рост цен — на уровне 5,3 процента.

Ранее Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка предупредил о проблеме роста реальных зарплат на фоне рекордно низкой безработицы, который не сопровождается сравнимым ростом производства. По оценкам экспертов, из-за увеличения трудовых издержек бизнес вынужден будет снижать выпуск, так как производство в силу его дороговизны станет убыточным.

