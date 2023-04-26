ОКР решил добиваться изменения рекомендаций МОК по допуску россиян

ОКР будет добиваться изменения критериев МОК по допуску россиян до международных турниров

Олимпийский комитет России (ОКР) решил добиваться изменения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов до мировых соревнований. Об этом РИА Новости рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, критерии становятся более жесткими. «К дискриминации по национальному признаку добавилась дискриминация по роду деятельности, по ведомственной принадлежности к общественно значимым и спортивным организациям. Мы считаем, что это произвол МОК, мы, безусловно, будем добиваться изменения этих условий», — заявил Поздняков.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.