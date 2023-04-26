Эрдоган отменил интервью четырем турецким телеканалам

Эрдоган отменил запланированное на 27 апреля интервью четырем турецким телеканалам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил запланированное на 27 апреля телевизионное интервью четырем турецким телеканалам. Об этом пишет газета BirGun.

Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам 25 апреля. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

После появилась информация о том, что турецкий лидер якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

26 апреля член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе, а не перенес инфаркт.