Стало известно о просьбе Месси повысить ему зарплату в ПСЖ

Le Parisien: Лионель Месси запросил у ПСЖ повышения зарплаты после победы на ЧМ-2022

Аргентинский форвард Лионель Месси запросил у «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) повышения зарплаты после победы на чемпионате мира-2022. Об этом стало известно Le Parisien.

По информации источника, ранее футболист и руководство клуба достигли договоренности по новому контракту на старых условиях, однако после победы сборной Аргентины на мундиале Месси попросил увеличить зарплату. Из-за этого переговоры о соглашении затормозились.

В окружении игрока отмечают, что тормозят переговоры не финансовые условия, а желание Месси знать, как клуб планирует развиваться в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет подписать форварда на один или два года. 23 апреля sport.es сообщил, что аргентинец прилетел в Испанию и встретился с бывшими партнерами по каталонской команде.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.