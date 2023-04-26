Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 26 апреля 2023Мир

Антонов заявил о невозможности изоляции российской делегации в Нью-Йорке

Посол Антонов заявил, что изоляции российской делегации в Нью-Йорке не могло быть
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ни о какой изоляции российской делегации не может быть и речи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, власти Соединенных Штатов «хотели устроить холодную атмосферу Лаврову» в ходе визита в Нью-Йорк.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке отметил, что попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось.

Кроме того, Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из Нью-Йорка, где она находится сейчас. Он назвал подходящим время для ухода представительства из американского города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины
На ферме родился теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами
Кадыров сообщил об отправке спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО
Роспотребнадзор назвал самый заразный штамм коронавируса
В российском городе автокран сбил девочку
Названы наиболее востребованные в ближайшие годы IT-специальности
Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной
США и Южная Корея согласовали механизм консультаций в случае атаки КНДР
Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России
В США объявили о выходе из IBA из-за допуска россиян к турнирам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.