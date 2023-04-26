Напавшего с мачете на россиянина 17-летнего подростка задержали

В Якутии задержали подростка, изрезавшего мачете заступившегося за сына мужчину

В Якутии полицейские задержали 17-летнего подростка, который изрезал мачете 41-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30 и статье 105 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса РФ. При задержании у него изъяли два ножа, их отправили на исследование.

Молодой человек напал на потерпевшего в ходе конфликта. Мужчина увидел, как подростки распылили в лицо его сына перцовый баллончик, и решил заступиться за ребенка. Задиры стали разбегаться, однако мужчина смог догнать одного из них. В этот момент задержанный достал оружие и стал наносить потерпевшему удары. Мужчину нашли около детского сада и госпитализировали с колото-резаными травмами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 14-летний подросток из Казахстана изнасиловал 45-летнюю женщину в ее квартире.