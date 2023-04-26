Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 26 апреля 2023Силовые структуры

Напавшего с мачете на россиянина 17-летнего подростка задержали

В Якутии задержали подростка, изрезавшего мачете заступившегося за сына мужчину

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Якутии полицейские задержали 17-летнего подростка, который изрезал мачете 41-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30 и статье 105 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса РФ. При задержании у него изъяли два ножа, их отправили на исследование.

Молодой человек напал на потерпевшего в ходе конфликта. Мужчина увидел, как подростки распылили в лицо его сына перцовый баллончик, и решил заступиться за ребенка. Задиры стали разбегаться, однако мужчина смог догнать одного из них. В этот момент задержанный достал оружие и стал наносить потерпевшему удары. Мужчину нашли около детского сада и госпитализировали с колото-резаными травмами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 14-летний подросток из Казахстана изнасиловал 45-летнюю женщину в ее квартире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
На Украине назвали последствия сдачи Артемовска
Наряд Йеннифер в новом «Ведьмаке» высмеяли в сети из-за сходства с одеждой H&M
В российском городе закрыли сайт с инструкцией «как стать феей Винкс»
Стивен Спилберг убрал оружие из фильма «Инопланетянин» и пожалел об этом
Опубликованы фото ассортимента открывшегося на месте Zara трехэтажного магазина
Дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета в аэропорту Москвы
Стала известна судьба освобожденных из украинского плена российских военных
Похожий на гранату РГД-5 предмет обнаружили на берегу Финского залива
Страны НАТО поставили 30 танков в Одесскую область
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.