Адвокат высказался о задержании российской блогерши Елены Блиновской

Добровинский: внимание силовиков к Блиновской будет более серьезным из-за огромных цифр

Адвокат Александр Добровинский высказался о задержании российской блогерши Елены Блиновской. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Он напомнил, что уже прогнозировал проверки крупных блогеров. Добровинский также удивился тому, что блогеры не обращают внимания на необходимость нанять хорошего адвоката и озаботиться решением своих вопросов законным путем, несмотря на значительный доход. «Думаю, что внимание правоохранительных органов будет куда более серьезным, поскольку речь идет об очень больших цифрах», — заявил он о перспективах дела Блиновской.

Также адвокат порассуждал о попытках Блиновской уехать из страны. Он считает, что хотя сам факт попытки пересечь границу не является преступлением, если следователь решит ходатайствовать об изменении меры пресечения, то может ссылаться на то, что была одна попытка скрыться, и только благодаря работе правоохранительных органов она была пресечена. Таким образом, следователь может обратить внимание суда на попытку сбежать из страны.

«Следующим шагом будут аресты активов, ну и, естественно, само следствие. Если кто завидовал когда-то Блиновской за ее известность, славу и доходы, то сегодня ей не позавидуешь», — добавил в завершении Добровинский.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.